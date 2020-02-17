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“Millî elektrikli tren” ile ekonomide büyük kazanım

2020 Yılı Yatırım Programı ile yurt dışından Yüksek Hızlı Tren Seti teminine son verilerek yerli ve milli üretimin önünün daha da açılması, hem raylı ulaşım teknolojilerine yüksek hız hem de ekonomiye milyarlarca avro kazandıracak.

17.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:53
“Millî elektrikli tren” ile ekonomide büyük kazanım

2020 Yılı Yatırım Programı ile yurt dışından Yüksek Hızlı Tren Seti teminine son verilerek yerli ve milli üretimin önünün daha da açılması, hem raylı ulaşım teknolojilerine yüksek hız hem de ekonomiye milyarlarca avro kazandıracak.

Kaynak: Dunya.com

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