Milli Eğitimi Bakanı Selçuk'tan 'Meslek lisesi' paylaşımı Milli Eğitimi Bakanı Selçuk'tan 'Meslek lisesi' paylaşımı -"Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihleri hakkında, "Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitimi Bakanı Selçuk'tan 'Meslek lisesi' paylaşımı

-"Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihleri hakkında, "Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından Meslek liseleri hakkında paylaşım yaptı. Selçuk paylaşımında, "Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur. Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver, ülke ihtiyaçlarına uygun yeni nesil mesleki ve teknik eğitim müfredatı ile eğitim al" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA