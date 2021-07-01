Milli Eğitim Sanat Merkezi Törenle Hizmete Açıldı

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, bünyesinde güzel sanatlar ve müzik atölyelerini barındıran "Sanat Merkezi" ni törenle hizmete açtı.

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, bünyesinde güzel sanatlar ve müzik atölyelerini barındıran "Sanat Merkezi" ni törenle hizmete açtı.

İlimizdeki Devlet okullarında görev yapan, güzel sanatlar ve müzik öğretmenlerinin gelecek nesillere ışık tutup, deneyim paylaşımı, etkileşimli öğrenme süreçleri, ulusal ve uluslararası ölçekte sempozyum, sanat günleri, bienaller, atölye çalışmaları, söyleşiler, projeler gibi konularda bir araya gelerek sürekli üreten dinamik bir yapıya kavuşmalarını sağlayacak bir ortam hazırlamak amacıyla oluşturulan sanat merkezinin açılışında konuşan Valimiz; "Burada hem güzel sanatlar hem de müzik atölyesi mevcut. Resim öğretmenleri ve diğer güzel sanatlar alanındaki öğretmenlerimize hem bir zümre merkezi görevi görecek hem de yetenekli öğrencilerle ileri eğitimlerin yapılabileceği bir atölye vazifesi görecek. Burada yapılan faaliyetlerde heykel, resim ve resmin çok değişik dalları olan tezhip, hat, ebru çalışmalarının yanında müzik atölyesi de mevcuttur. Burada üretilecek eserlerin hepsini biz değişik platformlarda Batman'ın tanıtımında kullanmayı düşünüyoruz" dedi.

"Sanat Merkezi" nin açılışına Valimiz Hulusi ŞAHİN' in yanı sıra Garnizon komutanı S/S Albay İhsan KAPLAN, İl Emniyet Müdürü KÖROĞLU Kıraç, il Jandarma Komutanı Albay İsa ÇAKMAK, Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. İdris DEMİR, Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir ÖZER, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Valimiz, stantları gezerek öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Habermetre