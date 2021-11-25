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Milli Eğitim Personellerimizden Kaymakamımıza Ziyaret

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Milli Eğitim Personellerimizden Kaymakamımıza Ziyaret

Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Şube Müdürleri ve öğretmenlerimiz Kaymakamımız Nazlı DEMİR'i makamında ziyaret etti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Şube Müdürleri ve öğretmenlerimiz Kaymakamımız Nazlı DEMİR'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Kaymakamımız hediye takdim ederek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutladı.

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