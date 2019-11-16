Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu

16.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:09

Niğde'de Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.



Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan (61) haber alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülnar'ın cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA