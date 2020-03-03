Milli Eğitim Müdürü Yalçın'dan köy okullarına ziyaret

03.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:24

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve şube müdürleri, ilçeye bağlı köylerdeki okulları ziyaret etti.

Göztepe, Karaburun, Günyurdu, Gölyanı ve Örenkent köylerine giden Tunçel, sınıfları dolaştı, öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Tunçel, yarıyıl tatilini olumsuz hava koşullarından dolayı uzatmak zorunda kaldıklarını anımsattı.

Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması konusunda uyarıda bulunan Tunçel, şöyle konuştu:

"LGS ve bursluluk sınavları var. Sınavına hazırlık aşamasında şefkatle ve sevgi dilini kullanarak çocuklarımızı eğitelim. Denetimler ve ziyaretlerimiz yanlış anlaşılmasın. Sadece motivasyon ve rehberlik anlamında bir hedefimiz var. Eğitim camiasının yanında olduğumuzun bir göstergesi olarak görünmesini istiyoruz. Gerek akademik gerekse eğitim aşamasında öğrencilerimize katkı da bulunmak istiyoruz. Bu zor coğrafya ve iklim koşullarında fedakarca yaptığınız çalışmaları gözardı ettiğimizi düşünmeyin. Sizleri ve idarecilerimizi önemsiyor, çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA