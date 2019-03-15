Milli Eğitim Müdürü Savaşçı Şarkışla'da Ziyaretlerde Bulundu

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şarkışla ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı makamında ziyaret eden Savaşçı, ilçede eğitim ve öğretime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulunu ziyaret eden Savaşçı, okulların düzeninden, temizliğinden, eğitim ve öğretim adına yapılan etkinliklerden son derece memnun kaldığını ifade etti.

Son olarak Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "14 Mart Pi Günü" etkinliğine katılan Savaşçı'ya, okul ve faaliyetleri hakkında okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan tarafından bilgi verildi. Aydoğan, okulun onur defterini imzalayan Savaşçı'ya, üzerinde Aşık Veysel'in "Beni Hor Görme Kardeşim" adlı şiirinin bulunduğu ahşap tablo hediye etti.

Savaşcı, yaptığı açıklamada, Şarkışla ilçesinin eğitim-öğretim, spor, sanat, sosyal ve kültürel etkinliklerdeki başarılarını memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'e, şube müdürleri Mehmet Bilgiç, Saffet Uzun ve Murat Kalkan'a teşekkür eden Savaşçı, öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA