Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okul Ziyaretleri

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Sarı, beraberinde Maarif Müfettişi Süleyman Akın ile Derik ilçesine bağlı Çayköy İlkokulu, Mazıdağı ilçesine bağlı Konur, Meşeli, Armağan, Evciler, Kocatepe, Gümüşpınar, Tanrıyolu, İkisu ve Ömürlü ilkokulları ile Karaalanı Ortaokulu, Evciler Ortaokulu, Evciler İmam Hatip Ortaokulu, Etibakır Ortaokulu ve Etibakır İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla hazırlanan kitaplar ve Türk bayrağı hediye eden Sarı, ayrıca öğrencileri, "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında kentte misafir edecekleri müjdesini verdi.

Sarı, her zaman kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlerin yanlarında olduklarını belirtti.