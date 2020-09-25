Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret

25.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:21
Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret

AK Parti Çorum İl başkanı Yusuf Ahlatcı, ülkelerin eğitime yaptığı yatırımların en önemli yatırımlar olduğunu ifade ederek, en büyük yatırımların eğitime yapılan yatırımlar olduğunu söyledi.

AK Parti Çorum İl başkanı Yusuf Ahlatcı, ülkelerin eğitime yaptığı yatırımların en önemli yatırımlar olduğunu ifade ederek, en büyük yatırımların eğitime yapılan yatırımlar olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Hüseyin Kır, Fatih Tophan ve Ayhan Geylani AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Yusuf Ahlatcı, "En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Amacımız Çorum'da eğitim alanında yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarla kaliteyi artırarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktır. Hep birlikte İlimizin eğitim kalitesini arttırarak ülkemiz genelinde başarılı iller arasındaki yerini üst seviyeye taşıyacağız" dedi.

Pandemi sürecine de değinen İl Başkanı Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle koronavirüs tedbirlerini de Çorum'da en üst seviyede tuttuklarını hatırlatarak, Çocuklarımızın kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Yüz yüze eğitim gören öğrencilerimiz önce Allah'a sonra bize emanettir. Onların sağlığı bizler için çok önemlidir. Zira onlar bu ülkenin, bizlerin geleceğidir. Bugüne kadar okullarımızda her türlü önlemi andık, almayada devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Ryan Babel Arda Turan Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 18:31:57. #1.15#
title