Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle bir araya geldi

14.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:07

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu'da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Havuzlar Ortaokulu'nu ziyaret etti.



Havuzlar Mahallesi'nde yer alan ve mahalle ile aynı adı taşıyan okulu ziyaret edip, hem öğrencilerle hem de okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a Çorlu programında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Şube Müdürü Beraat Sema Uzun da eşlik etti.



Çorlu'da çeşitli okulları ziyaret eden Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan daha sonra ilçeden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA