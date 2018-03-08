Milli Eğitim Müdürü Mete Kadınlar Günü'nü Kutladı

Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmen ve çalışanlarla bir araya geldi.

Mete, kentte bir otelde gerçekleştirilen programda, kadın öğretmenler ile kurumun kadın çalışanlarının gününü kutladı.

Kadınların görev yaptığı birimlerde ve okullarda başarının kendisini gösterdiğini dile getiren Mete, kadın öğretmen ve çalışanlara gül ve şal hediye etti.