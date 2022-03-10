Milli Eğitim Müdürü Kaya "Kitabını Bizimle Paylaş" kampanyasına katıldı - Haberler

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Milli Eğitim Müdürü Kaya "Kitabını Bizimle Paylaş" kampanyasına katıldı

AA - Bilal Altıok - Güncel
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Milli Eğitim Müdürü Kaya

Burdur Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, "Kitabını Bizimle Paylaş " kampanyasına katılarak kitap bağışında bulundu.

BURDUR (AA) - Burdur Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, "Kitabını Bizimle Paylaş " kampanyasına katılarak kitap bağışında bulundu.

Kaya,, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen kampanya dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Kitapların okuyana ihtiyacı olduğunu ifade eden Kaya, kitaplıklarda okunan kitapların onları okumamış çocuklar için yepyeni bir kitap olacağına söyledi.

Kaya, "Aydınlık bir gelecek için bir kitap da sizden olsun. Herkesi başlattığımız etkinliğe destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kütüphanedeki kitapları inceleyen Kaya, bir süre öğrencilerle kitap okudu.

AA / Bilal Altıok - Güncel

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