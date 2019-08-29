Milli Eğitim Müdürü Karataş'tan velilere uyarı

29.08.2019 10:51

Aydın'da okulların açılmasına az bir süre kala bazı simsarlar velileri dolandırmak için çeşitli yollara başvurmaya başladı. Özellikle kırsal mahallelere giderek taşımalı eğitim gören öğrencilerin velilerine hedef alan bazı gruplar, satış yapmak istedikleri kitap ya da eğitim CD'lerini okulların ismini kullanarak pazarlamaya kalkışması üzerine Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, yaptığı açıklama ile velileri uyardı.



Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okulların kesinlikle para karşılığı bir eğitim materyali pazarlamadığını ve velilerin de köylere kadar gelip okulların ya da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün adını kullananlara itibar etmemesini isteyen ilçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, "Bu tür kişilere itibar etmeyin hatta güvenlik güçlerine ihbar edin" dedi.



Özellikle kırsal kesimlerde bir çok ailenin büyük fedakarlıklarla çocuklarını okutmaya çalıştığını belirten Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Velilere seslenerek "Okuldan geliyoruz, rehberlik için geliyoruz. İngilizce eğitimi vereceğiz. Okulun haberi var, öğretmen gönderdi cümleleri ile kapınıza gelen kim olursa olsun okullarımızla bir alakası yoktur. Okulunuzdaki idareci ve öğretmenlerle görüşmeden bilgi almadan herhangi bir işlem yapmayınız. ve gelen kişilere itibar etmeyiniz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA