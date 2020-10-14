Milli Eğitim Müdürü Kanbay'dan Yazıhan'a ziyaret

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yazıhan ilçesindeki öğretmen ve öğrencileri okullarından ziyaret etti.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yazıhan ilçesindeki öğretmen ve öğrencileri okullarından ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanbay, Yazıhan ilçesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kanbay, ardından Sürur Abdurrahman Serttaş İlkokulu, Tecirli İlkokulu, Yeniköy Abdurrahman Serttaş İlkokulu ve Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, yüz yüze eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay, ziyaret ettiği okullarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlattığı "Öğretmenim Doğaya da Nefes Ol" etkinliği kapsamında öğretmen ve öğrencilerle okullarda fidan dikti.

Kanbay, ayrıca "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazanan okulların belgelerini takdim ederek, okul idarecilerini ve öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik