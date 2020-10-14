Milli Eğitim Müdürü Kanbay'dan Yazıhan'a ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Eğitim Müdürü Kanbay'dan Yazıhan'a ziyaret

14.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:51
Milli Eğitim Müdürü Kanbay'dan Yazıhan'a ziyaret

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yazıhan ilçesindeki öğretmen ve öğrencileri okullarından ziyaret etti.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yazıhan ilçesindeki öğretmen ve öğrencileri okullarından ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanbay, Yazıhan ilçesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kanbay, ardından Sürur Abdurrahman Serttaş İlkokulu, Tecirli İlkokulu, Yeniköy Abdurrahman Serttaş İlkokulu ve Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, yüz yüze eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay, ziyaret ettiği okullarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlattığı "Öğretmenim Doğaya da Nefes Ol" etkinliği kapsamında öğretmen ve öğrencilerle okullarda fidan dikti.

Kanbay, ayrıca "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazanan okulların belgelerini takdim ederek, okul idarecilerini ve öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Çolpan İlhan Merve Boluğur Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Şenol Güneş Metin Oktay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Müdürü Kanbay'dan Yazıhan'a ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:54:36. #1.14#
title