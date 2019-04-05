Milli Eğitim Müdürü Gül Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Sivas'ta okullar arası güreş müsabakalarında 3. olan Resul Gökdemir'i ödüllendirdi.

Sivas Valiliği tarafından başlatılan, "Spor Sivas" projesi kapsamında okullar arası gençler kategorisinde serbest stil güreşte il birincisi olan Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Resul Gökdemir'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, tarafından kol saati hediye edildi.

Sportif ve kültürel faaliyetleri çok önemsediklerini belirten Gül, "Öğrencimizin dereceye girmesi bizleri mutlu etti. Başarısı inşallah diğer öğrencilerimize örnek olur. Güreş sporumuz ilçemizde daha iyi yerlere gelir." dedi.

Kaynak: AA