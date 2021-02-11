Milli Eğitim Müdürü Er, Kumluca'da incelemelerde bulundu
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Milli Eğitim Müdürü Er, Kumluca'da incelemelerde bulundu

11.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:58
Milli Eğitim Müdürü Er, Kumluca'da incelemelerde bulundu

Antalya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Kumluca ilçesinde bazı okullarda incelmelerde bulunarak ilçe milli eğitim müdürü ve okul müdürlerinden bilgi aldı.

Antalya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Kumluca ilçesinde bazı okullarda incelmelerde bulunarak ilçe milli eğitim müdürü ve okul müdürlerinden bilgi aldı.

Kumluca'ya gelişinde ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş ve okul müdürleri tarafından karşılanan Er, Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Kaymakam Uğur Kolsuz ve Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu makamlarında ziyaret eden Er, ilçedeki eğitim alanında yürüttükleri çalışmalar ve salgın sürecindeki eğitim durumu, 15 Şubat ve 1 Mart'tan itibaren yürütülecek eğitim çalışmalar hakkındı bilgi verdi.

Son olarak Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Er, yaptığı açıklamada, Kumluca'da il Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve kurumlarda yürütülen çalışmaları yerinde görmek, kurum amirleriyle yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla bazı incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Arzularının kısa sürede salgın sürecini atlatarak, eğitimin yüz yüze ve kesintisiz olarak başlaması olduğunu ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Bu amaçla sorunlarını yerinde tespit etmek, varsa çözüm önerileri almak için bir araya geliyoruz. Çok kısa bir zamanda tüm ilçelerimizdeki okul ve kurumlarımızı ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek istiyoruz. İnşallah yaşadığımız pandemi süreci biran önce sona erer, öğrencilerimiz okullarına, öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşur. Çok çükür, okullarımızın kapalı olması dışında çok önemli bir sorunumuz görünmüyor. İnşallah en kısa sürede yaşadığımız bu sıkıntılar sona erer."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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