Milli Eğitim Müdürü Ekinci öğretmenlerle bir araya geldi Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uzun süre ayrı kaldıkları okullarına seminer çalışması için dönen öğretmenlerle bir araya geldi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uzun süre ayrı kaldıkları okullarına seminer çalışması için dönen öğretmenlerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ekinci, ilk ziyaretini Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokulu'na yaptı. Okulda alınan önlemleri yerinde inceleyen Ekinci, okul müdüründen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekinci, Mehmet Bükem Somtaş ilk ve ortaokulunu da ziyaret etti. Kaynak: AA