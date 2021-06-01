Milli Eğitim Müdürü Dülger'den "Eğitim Yatırımları" Konulu Sunum
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Milli Eğitim Müdürü Dülger'den "Eğitim Yatırımları" Konulu Sunum

Milli Eğitim Müdürü Dülger'den 'Eğitim Yatırımları' Konulu Sunum
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Müdürü Dülger'den "Eğitim Yatırımları" Konulu SunumMilli Eğitim Müdürü Dülger'den "Eğitim Yatırımları" Konulu Sunumİlimizdeki "Eğitim Yatırımları" konulu toplantı, Vali Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Dülger'den "Eğitim Yatırımları" Konulu SunumMilli Eğitim Müdürü Dülger'den "Eğitim Yatırımları" Konulu Sunumİlimizdeki "Eğitim Yatırımları" konulu toplantı, Vali Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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