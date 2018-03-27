Milli Eğitim Müdürü Canlı, Öğrencilerle Kitap Okudu

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla öğrencilerle kitap okudu.

Milli Eğitim Müdürü Canlı, beraberindeki Şube Müdürü Serdal Elmacı ile Cemal Sala İlk ve Ortaokulu ile İsmet Alkan Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Ardından İsmet Alkan Anadolu Lisesindeki kütüphaneye geçen Canlı, burada yaptığı açıklamada, ilçede donanımlı ve kitap sayısının fazla olduğu kütüphanelerin olduğunu belirtti.

Kütüphanelerin önemine vurgu yapan Canlı, şöyle konuştu:

"Bizi güçlü kılan sizin çalışma ve etkinlikleriniz. Bu işin en başında gelen kitap okumaktır. Hem bilgimizi hem tecrübemizi artırıyor. Her bir kitap ayrı bir yaşam, ayrı bir dünya demek. Hz. Ali'nin dediği gibi 'bilmediklerimi ayağımın altına koysalar başım arşa değer' diyor. Kitap aynı zamanda insana mütevazilik kazandırıyor. Ülkemizde kitap okuma oranı az. Bu bizim eksikliğimiz. Kitaba daha çok önem vermemiz lazım."

Canlı, daha sonra öğrencilerle bir süre kitap okudu.