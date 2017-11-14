Milli Eğitim Müdürü Canlı, Köy Okullarını Ziyaret Etti

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Dağlıca bölgesindeki köy okullarını ziyaret etti.



Beraberindeki Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya ile Dağlıca, Yeşiltaş ve Kamışlı ilk ve ortaokulları ziyaret eden Canlı, öğrencilere kıyafet ve kitap hediye etti.



Öğrencilerle yakından ilgilenerek, taleplerini dinleyen Canlı, öğretmenlerden okulların durumuyla ilgili bilgi aldı.



Canlı, yaptığı açıklamada, ilçedeki eğitimin seviyesini artırmak için yoğun çaba harcadıklarını söyleyerek, öğretmen ve öğrencilere her şartta destek olmaya çalıştıklarını belirtti.



Okul ziyaretlerini sadece ilçe merkezi ile sınırlı tutmadıklarını aktaran Canlı, sınır bölgelerinde bulunan köyler ile diğer köylerdeki okulları da ziyaret ettiklerini dile getirerek, öğrencilerin daha çok kitapla buluşması için ilerleyen günlerde kitap kampanyası düzenleyeceklerini kaydetti.



Öğrenciler de hediyeler için yetkililere teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.