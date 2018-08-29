Milli Eğitim Müdürü Benice, Okul Müdürleriyle Buluştu
Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, okul müdürleri ile toplantı yaptı.
Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, okul müdürleri ile toplantı yaptı.
Halk Eğitim Merkezinin salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ön değerlendirmesi yapılarak, ataması yapılan öğretmenler teknik konularda bilgilendirildi.
Benlice, 208-2019 eğitim öğretim yılının 17 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlatarak, okulların açılmasına az bir süre kala yapılan değerlendirme toplantısının verimli geçtiğini sözlerine ekledi.