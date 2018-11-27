Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç göreve başladı.

Eylül ayında yapılan atamalarla boşalan Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ahmet Genç atandı. Kargılı olan ve Kargı, Osmancık, Antalya, Sinop gibi yerlerde idarecilik yapan tecrübeli eğitimci Ahmet Genç'in Kargı'da son zamanlarda sorunlarla anılan Milli Eğitim'i toparlayarak eğitimde yeniden başarılarla anılan bir ilçe haline getirmesi bekleniyor.

Çeşitli illerde görev yaptığını belirten Genç, memleketi olan Kargı'da İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmanın kendisi için ayrı bir gurur olduğunu ve ayrı öneme sahip olduğunu belirterek, "İlçemizde eğitimin hizmetinde bulunmak üzere görevime başladım. Amacım Kargı'da var olan ateşi canlandırarak eğitimde 2023 hedeflerine ulaşmaktır. Bu konuda devlet kurumlarımız başta olmak üzere, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ile yerel basın temsilcilerimizin yanımda olmasını diliyor, tüm eğitim camiamıza saygılarımı sunuyorum" dedi. - ÇORUM