Milli Eğitim Müdürlüğünden gazetecilere yüz koruyucu siperlik
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Milli Eğitim Müdürlüğünden gazetecilere yüz koruyucu siperlik

Milli Eğitim Müdürlüğünden gazetecilere yüz koruyucu siperlik Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve müdür yardımcıları, gerçekleştirdikleri yıl sonu basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarına yüz koruyucu siperlik teslim ettiler.

04.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:18

Milli Eğitim Müdürlüğünden gazetecilere yüz koruyucu siperlik

EDİRNE - Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve müdür yardımcıları, gerçekleştirdikleri yıl sonu basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarına yüz koruyucu siperlik teslim ettiler.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve müdür yardımcıları, Şehit Nefise Çetin Özsoy Bilim Sanat Merkezinde Uzaktan Eğitim Sürecinin ve Yıl boyunca yapılan çalışmaların değerlendirildiği basın toplantısı gerçekleştirdi.

Maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürünü üreterek, ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırmaya devam eden Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, basın mensuplarına da yüz koruyucu siperlik teslim etti.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin fedakarlık yaparak ürettikleri maskeleri ev ev dağıttıklarını belirterek, Şehit Nefise Çetin Özsoy Bilim Sanat Merkezinde 3D yazıcılarla üretilen bin 120 adet yüz koruyucu siperliğin de polis ve sağlık çalışanlarına teslim edildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden gazetecilere yüz koruyucu siperlik

Kaynak: İHA

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