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Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri yüz yüze eğitim için bir araya geldi

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Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri yüz yüze eğitim için bir araya geldi

Afyonkarahisar İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yüz yüze eğitimin görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.

Afyonkarahisar İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yüz yüze eğitimin görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Kafe'de yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Yalçın yüz yüze eğitim faaliyetlerine yönelik çalışmaları paylaştı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılının sağlıkla ve güvenle devam edebilmesi için yapılan faaliyetler ele alındı. Toplantı her birimin alanlarıyla ilgili yaptığı ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Son olarak toplantının gündem maddeleri kapsamında yapılan ve devam eden ulusal ve uluslararası projeler, okullarımızda gerçekleştirilen zümre öğretmenler kurulu toplantılarındaki iş ve işleyişler, mesleki çalışmalar kapsamında yapılan faaliyetler, okullarımızda mevcut personel durumu, bakım-onarım çalışmaları, taşıma faaliyetleri gibi konular ele alındı. Okullarımızda ve kurumlarımızda açılan kurslar, ders dışı etkinlikler, destekleme ve yetiştirme kursları ve ilçelerdeki projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılacak faaliyetlerin değerlendirilmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR

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