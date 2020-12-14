Milli Eğitim Müdürlüğü'nün acı günü
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Milli Eğitim Müdürlüğü'nün acı günü

14.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:01
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün acı günü

Abdül Halim Bezircioğlu İlkokulu'nda memur olarak görev yapan Kenan Sarıkaya vefat etti.

Abdül Halim Bezircioğlu İlkokulu'nda memur olarak görev yapan Kenan Sarıkaya vefat etti.

Kocasinan ilçesi Abdül Halim Bezircioğlu İlkokulu'nda memur olarak çalışan Kenan Sarıkaya geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Kocasinan İlçesi Abdül Halim Bezircilioğlu İlkokulu Memuru Kenan Sarıkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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