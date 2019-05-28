Milli Eğitim Müdürlüğü İstişare Toplantısı

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Havza'da istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Esen, Havza'da Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Özdemir'e hayırlı olsun dileklerini ileten Esen, "Havza Belediyesi her zaman eğitim kurumlarımızın yanında ve destekçisi oldu. İnşallah bu sıcak ilişkilerimizde bu yeni dönemde artarak devam edecek." dedi.

Özdemir de ziyaretten ötürü teşekkür ederek, eğitim kurumlarına destek vermekten onur duyduklarını, aynı anlayışla çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Esen ve beraberindekiler, daha sonra Kaymakam Metin Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yıl kutlamalarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aktif rol oynadığını belirten Yılmaz, "Kendilerini kutluyorum. Milli Eğitim önemli kurumlarımızdan biri ve bizler de bu bilinçle eğitim kurumlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Esen, ardından ilçedeki okul ve eğitim kurumları müdürleriyle istişare toplantısına katıldı.

Eğitim öğretim yılının sonuna geldiklerini dile getiren Esen, "Artık son haftalardayız ve öğrencilerimiz için önemli bir zaman dilimindeyiz. Bu zaman dilimini aktif şekilde geçirmeliyiz. Eğitimde hiçbir fert feda edilemez. Bu yüzden çalışmalarımızda her zaman bu hassasiyet üzerine kurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı değerlendirmesi ve çalışmalar hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Esen, okul ve eğitim kurumları müdürleriyle iftarda bir araya geldi.

Programlara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Değer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da katıldı.

Kaynak: AA