Milli eğitim müdürleri Silifke'de toplandı
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Milli eğitim müdürleri Silifke'de toplandı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerinin katıldığı değerlendirme toplantısı Silifke'de yapıldı.

16.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:43
Milli eğitim müdürleri Silifke'de toplandı

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerinin katıldığı değerlendirme toplantısı 'de yapıldı.


Her ay bir ilçede gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurul Toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda, 2019-2020 eğitim öğretim 1. yarı yılında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak, ikinci dönem yapılacak çalışmalar, akademik başarının artırılması ve buna yönelik yapılacak çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, yürütülen projeler gibi birçok konu görüşüldü.


Toplantı, dilek ve temennilerle sonlandırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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