Milli eğitim kurumları fabrika gibi çalışıyor
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Milli eğitim kurumları fabrika gibi çalışıyor

Milli eğitim kurumları fabrika gibi çalışıyor
07.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:32

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlar fabrika gibi çalışarak vatandaşların ihtiyacı olan maskelerden ayrıca, sağlık kuruluşlarına 3D siper maske üretimini de yapmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlar fabrika gibi çalışarak vatandaşların ihtiyacı olan maskelerden ayrıca, sağlık kuruluşlarına 3D siper maske üretimini de yapmaya devam ediyor.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatları ile Düzce'de Milli Eğitim kurumları bünyesinde yaklaşık 1,5 aydır maske ve 3D siper maske üretimleri devam ediyor. Ülkenin içinde bulunduğu salgın hastalık sürecinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 17 kurumdaki gönüllü öğretmen ve yöneticilerin katılımı ile pratik maske, kullan at maske ve siper maske üretimi gerçekleştirildi. Gönüllülük esasıyla yürütülen çalışmaları Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ilçe milli eğitim müdürleri ile telekonferans üzerinden yaptığı toplantıda açıkladı.

Yiğit, "Valimiz Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı valiliğimiz ve diğer kurumlarımızla bütünlük içerisinde yürütüyoruz. Gönüllülük esasıyla yürütülen bu çalışmaların sonucunda bugüne kadar yaklaşık 60 bin pratik (kullan at) maske, 30 bin 3D Siper Maske üretilmiş ve Emniyet, Jandarma, Sağlık ve diğer kurumlara teslim edilmiştir. Ayrıca valiliğimizin himayelerinde Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuş, bu gruba ilimizde görev yapmakta olan 68 öğretmenimiz ile destek verilmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte eğitim öğretim faaliyetlerindeki başarıları çalışmalara imza atan, projelerimizin uygulanmasında hassasiyet gösteren, maske üretimlerinde görev alan tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize Milli Eğitim Müdürümüz teşekkürlerini iletti" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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