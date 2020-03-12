Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu (2) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sunumu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu TBMM - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in başkanlığında toplandı.