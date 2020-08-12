Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Maviş'ten "okullar güvenli" açıklaması...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Maviş'ten "okullar güvenli" açıklaması...

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nazım Maviş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maske, mesafe bilincini almış çocukların, sokak gibi kontrolsüz ortamlar yerine okul gibi kontrollü ortamlarda daha güvenli olacaklarını düşündüğünü bildirdi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Maviş'ten
12.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:40

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nazım Maviş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maske, mesafe bilincini almış çocukların, sokak gibi kontrolsüz ortamlar yerine okul gibi kontrollü ortamlarda daha güvenli olacaklarını düşündüğünü bildirdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, geldiği Antalya'da AA muhabirine, Kovid-19'un hayatın bir çok safhasını etkilediğini, en çok etkilediği ve dönüştürdüğü alanın ise eğitim olduğunu söyledi.

Sağlık kadar eğitimin de çok önemli olduğunu vurgulayan Maviş, eğitimde kaybedilecek bir günün, milletlerin geleceklerinde çok uzun sürelere neden olabileceğini dile getirdi.

Bu nedenle bu konuda çok dikkatli bir karar alınması gerektiğini aktaran Maviş, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bütün avantaj ve dezavantajları düşünerek bir çalışma yaptığını ifade etti.

Okulların pandemi sürecinde açılması, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, eğitim sürdürülebilmesi için bütün seçeneklerin tartışıldığını anlatan Maviş, bütün seçeneklere hazır olunduğunu kaydetti.

Maviş, özellikle yüz yüze eğitimin çocukların sağlığına da olumsuz etkilemeyecek şekilde nasıl yapılacağına dair modellerin görüşüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim hibrit model dediğimiz, yani bazı derslerin yüz yüze, bazı derslerin uzaktan olmak kaydıyla seyreltilmiş ders ortamlarında sınıf mevcutlarının azaltıldığı, günlerin gruplara göre paylaştırıldığı, teneffüs saatlerinin çocukların birbiriyle teması açısından çok büyük karmaşa doğurmayacak şekilde koordine edildiği model üzerinde çalışmalar yapılmış durumda. Maske, mesafe bilincini çocuklarımıza da vermek suretiyle sokak gibi kontrolsüz ortamlar yerine, okul gibi kontrollü ortamların daha güvenli olacaklarını düşünüyorum. Okul bence çocuk için sokaktan, caddeden daha az risk taşıyor. Bu benim şahsi kanaatim. Son kararı verecek olan Milli Eğitim Bakanlığımızla, Sağlık Bakanlığımızla ve bilim kurulumuzun yapacağı çalışmalar. Çünkü, salgının seyrini onlar gözlemliyorlar. Tehlike ve tehdidin çapını onlar bizden daha iyi görüyorlar. Buna göre kararlarını vereceklerdir."

"Uzaktan eğitimin riskleri var"

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim olanaklarının kısıtlanması sonucu eğitim sisteminin içerisine uzaktan eğitimin girdiğini aktaran Maviş, bu modelin artık eğitim hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Maviş, pandemi sürecinin, teknoloji ve dijital imkanların kullanımını kalıcı bir şekilde eğitim sisteminin içerisine soktuğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Uzaktan eğitim, belli oranda katkı sağlayan bir sistem ama bunun ürettiği bir takım problem alanları var. İlkokul çağındaki çocuklar, okulu sadece bilgi aktarımı yapılan bir merkez olarak görmüyorlar. Okul, onlar için böyle bir anlam ifade etmiyor. Akran sosyalleşmesini akranların arkadaşlık ilişkilerini burada alıyorlar. Hayatı burada öğreniyorlar. Yalnızlıklarını ve sosyalleşme ihtiyaçlarını okul aracılığıyla gideriyorlar. Bütünüyle uzaktan eğitim, sistemin ana parçası haline geldiğinde çocuklarımızın sosyalleşmesi, hayat içerisinde öz güven kazanmaları, birbirleriyle ilişki kurma kabiliyeti kazanmaları açısından önemli risklerle karşı karşıya kalma ihtimalimiz söz konusu. Bu açıdan uzaktan eğitim, eğitimin bütünüyle yüz yüze eğitimin karşısında tek seçenek olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan bir eğitim modelidir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Yaşam
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli Dünya
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Dünya
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Donald Trump: Seçimleri Biden kazanırsa Amerikalılar Çince konuşmak zorunda kalacak
Donald Trump: Seçimleri Biden kazanırsa Amerikalılar Çince konuşmak zorunda kalacak
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Orhan Gencebay Murat Dalkılıç
Spor Mert Nobre Arda Turan Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Maviş'ten "okullar güvenli" açıklaması... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 15:15:29. #1.15#
title