Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı - Haberler
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Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı
AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçeleri ele alınacak.

Görüşmelerde, ilk sözü AK Parti Grubu adına Konya Milletvekili Orhan Erdem aldı.

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AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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