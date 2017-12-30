Milli Eğitim'e Yurt Tahsisi

Suşehri'nde SYDV tarafından yaptırılan 200 kişilik öğrenci yurdu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildi.



Sivas'ın Suşehri ilçesine İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)tarafından yaptırılan 200 kişilik öğrenci yurdu, düzenlenen imza töreniyle 49 yıllığa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.



SYDV Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen, Suşehri İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 5 milyon 350 bin TL'ye yaptırılan 200 kişilik öğrenci yurt binasının inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlandı.Engelli öğrencilerinde kalabileceği odaların ve lavabolarında düşünülerek modern yapısıyla inşaatı tamamlanan bina, İlçe SYDV Vakfı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile karşılıklı hazırlanan protokolle imzalar atılarak tahsisi yapıldı.



Yurt binası önünde düzenlenen imza töreninde konuşan Vakıf Başkanı olan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Engelli öğrencilerinde kalabileceği düşünülerek yapılan yurt binasının İlçeye hayırlı olmasını temenni etti. Kısa süre içerisinde yapılan binanın her şeyi düşünülerek inşa edildiğini kaydeden Uzunoğlu, "Tabii ki eksikleri olacaktır. Fakat o eksiklerde kısa sürede tamamlanacaktır. En önemli konu ise, Mutfak ve yemekhane binanın en üst katında yapılmış olması daha güzel oldu. Vakfımız tarafından yeni bir yurt binasının da ilçeye kazandırılması bizleri mutlu etti. Devlet yatırımlarımız bundan sonrada fazlasıyla devam edecektir." Dedi. - SİVAS