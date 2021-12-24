Millî Eğitim Dergisi - 2021 Özel Sayı

ABONELİK Derginin yıllık abonelik bedeli 40 TL 'dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Döner Sermaye Müdürlüğü adına Ziraat Bankası TR 60 0001 0025 3305 4952 1351 29 nolu hesabına yatırılarak makbuzun kişi ise T. C. Kimlik numarası, kurum ise vergi numarası ve açık adres yazılarak Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü I Blok 06560 Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir. İletişim: (0312) 413 19 13 Baskı - Dağıtım MEB Döner Sermaye Müdürlüğü (0312) 413 42 03

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