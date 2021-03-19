Milli Eğitim'den Şehitler için lokma hayrı ve kan bağışı
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Milli Eğitim'den Şehitler için lokma hayrı ve kan bağışı

19.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:17
Milli Eğitim'den Şehitler için lokma hayrı ve kan bağışı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü kapsamında vatanı uğruna canını veren şehitler içinlokma döktürüldü.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü kapsamında vatanı uğruna canını veren şehitler için

lokma döktürüldü. Ardından öğretmenler, Kızılay Menteşe Kan Alma Merkezi işbirliğinde düzenlenen "Kan Bağışı Kampanyası" ile Mehmetçiğe destek oldular. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, lokma ikramında bulunarak, "Bize bu toprakları ebedi vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum" dedi. - MUĞLA

Milli Eğitim'den Şehitler için lokma hayrı ve kan bağışı
Milli Eğitim'den Şehitler için lokma hayrı ve kan bağışı
Milli Eğitim'den Şehitler için lokma hayrı ve kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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