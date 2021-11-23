Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı, Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün başkanlığında yapıldı.

Kars Belediyesi Aynalı Köşk Sanat Merkezi ve Bilgi Evi Salonu'nda yapılan toplantıya; Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Zahid Doğu, Arpaçay Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Uğur Özerden, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, komisyon üyesi kurum yöneticileri, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, STK temsilcileri, okul aile birliği üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan toplantıda ilimizdeki eğitim-öğretim durumu ile ilgili yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz; eğitimin önemine vurgu yaparak, toplumun kalkınmasının temel esasının eğitim olduğunu, ekonomik ve kültürel gelişmişliğin eğitim alt yapısının güçlü olmasına bağlı olduğunu ve bu nedenle dünyada eğitim altyapısı güçlü olan ülkelerin her anlamda gelişmiş, güçlü ülkeler olduğunu söyledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, eğitim alanında ülke genelinde oluşturulmuş politikalar olduğunun altını çizerek: "Elbette Milli Eğitim Temel Kanunumuz var. Milli Eğitim kurumlarımız buna uygun çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama Sadece bununla yetinerek bakmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü biz bu alana ne kadar çok yatırım yaparsak elde ettiğimiz sonuç o kadar önemli olacaktır. Hatta eğitim sektörü, verdiğimizden çok daha fazlasını alacağımız bir sektördür. Belki eğitim sektöründe kısa vadede sonuç almak mümkün değil. Çünkü bir yatırım yapacaksınız, bir program uygulayacaksınız, o programın sonunda bekleyeceksiniz, belki yılları alacak ama yeni neticeler elde etmiş olacaksınız. Dolayısıyla eğitim, hepimizin gönül vermesi, katkı vermesi, sorunları üzerinde düşünülmesi gereken bir alandır. Biz devlet olarak eğitimde son yıllarda çok önemli gelişmeler kat ettik. Fiziki imkanlar yönünden önemli aşamalar kat ettik. Modern okullar yaptık, onları bilgi iletişim araçları ile donattık. Fakat arzu ettiğimiz neticeyi henüz alamadık. Onu da itiraf etmeliyiz. Bu toplantımızın, işte bunun sebeplerini bir daha gözden geçirmek için bir platform, bir imkan olduğunu düşünüyorum. " Şeklinde konuştu.

Derslik başına düşen öğrenci sayısını daha da düşüreceğiz

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan okullar hakkında bilgi vererek: " 2021 yılında proje bedeli 98 milyon TL olan toplam 100 derslikli 13 adet okul, 400 kişi kapasiteli 2 adet pansiyonumuz, proje bedeli 133 milyon TL olan 108 derslikli 14 adet proje aşamasında olan okulumuz var. Bunlar, küçümsenecek rakamlar değil ama devam edeceğiz. Arzu ettiğimiz noktada olmadığımız için derslik başına düşen öğrenci sayısını daha da düşüreceğiz. " Şeklinde konuştu.

Okul öncesi eğitime daha fazla ağırlık vermeliyiz

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Kars'ın okul öncesi eğitimde iyi bir durumda olmadığını belirterek, okul öncesi eğitime daha fazla ağırlık verilmesi ve bundan sonraki programların buna göre yapılmasını gerektiğini vurguladı.

Fiziki durumu iyi olmayan bazı okulların tespit edilerek mevcut durumuna göre bazı okullarda güçlendirme yapıldığını, bazı okulların da yıkıldığını belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, yıkılan okulların yerine de yenisinin yapılacağını, toplam 99 okulda da onarım yapıldığını söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinin eğitime olumsuz etkisi oldu

Covid-19 salgının eğitim ve öğretime çok olumsuz tesiri olduğunu vurgulayan Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz: " Bu dönem bizleri geri götürdü, çocukların eğitimleri geri kaldı ama dünya genelinde yaşanan bir salgın hastalıktı ve yapacağımız bir şey yoktu. Uzaktan eğitim yapmak zorundaydık ama çok şükür o günleri geride bıraktık. Şimdi yüz yüze eğitim yapıyoruz. Bugün itibariyle kapalı olan okul ve sınıfımız yok. Bütün sınıflarımızda eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyor. Allaha şükürler olsun Covid-19 hasta sayısı yönünden de iyi durumdayız. Ama rehavete kapılmamalıyız. Son zamanlarda vatandaşlarımız arasında bir alışkanlık var, 'Benim aşım var, 2 aşı oldum, 3 aşı oldum' diyerek maskeyi çıkarabiliriz gibi bir anlayış var. 2 aşısını olduğu halde hastanede yatan vatandaşımız var. Aşı olup hastane de yatan kişi sayısı çok az, aşısını yaptırmamış olanlar daha fazla. Covid-19 salgını dönemini iyi bir şekilde geçirdik. Son zamanlarda Covid çıkan öğrenci sayımız da asgariye indi. " Şeklinde konuştu.

Eğitimdeki başarımızı artırmak için sinerji oluşturmalıyız

Eğitimde sinerji oluşturarak başta okul yöneticileri ve öğretmenlerin eğitime gönül vermesi gerektiğinin altını çizen Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz: "Kıymetli öğretmenlerimiz kendisini okuluna, eğitime, öğrencisine adamalı. Başta müdürlerimiz olmak üzere il ve ilçe müdürlüklerimiz bu sinerjiyi iyi sağlamalı. Güzel bir aile ortamı oluşturulursa daha da başarılı oluruz. Akademik başarımız düşük. 2 senedir Covid-19 salgını maalesef hızımızı kesti. Eylem Planı hazırlamıştık, heyecanla çalışıyorduk ama Covid-19'dan dolayı bu çabalarımızın bir kısmı geride kaldı. İlk dönem derlenme toplanma dönemi fakat ikinci dönemden sonra bizim bu konuya daha fazla eğilmemiz, okuldaki iş ve işleri takip etmemiz lazım. Bu konuda gayretli olmamız lazım, akademik başarımızı yükseltmeniz lazım. Elbette bizler de destek olacağız, bizler de İl Özel İdaremizin katkısını sağlayarak deneme sınavları yapacağız. Öğrencilerimizin seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Birkaç tane sınav yaparak öğrencilerimizin akademik başarı yönünden destek olmaya çalışacağız. " Şeklinde konuştu.

Her şeyden önce iyi insan yetiştirmeliyiz

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, konuşmasının son bölümünde eğitim- öğretimde akademik başarının önemli olduğunu ancak asıl yapılması gerekenin her şeyden önce iyi insan yetiştirmek olduğunu, merhamet ve vicdan duygusuna sahip, insana hoşgörü gösterebilen, yalandan uzak duran, doğruluğu, dürüstlüğü ilke edinmiş insanlar yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün değerlendirmelerinin ardından ilimizde eğitim-öğretimde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

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