Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile birlikte ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve...

Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile birlikte ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve...

Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile birlikte ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018'e göre arttı.

Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile birlikte ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve...

Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile birlikte ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018'e göre arttı.

Kaynak: AA
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