Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma
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Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde ortak sınav sorusu hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

10.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:06
Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Çukurova ÇEAŞ 'nde ortak sınav sorusu hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlattı.


Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında, Maarif Müfettişi görevlendirilerek inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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