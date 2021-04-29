Milli Eğitim Bakanlığından 'ek ders ücreti' konulu yazı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanlığından 'ek ders ücreti' konulu yazı

Milli Eğitim Bakanlığından 'ek ders ücreti' konulu yazı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 'ek ders ücreti' konulu yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 'ek ders ücreti' konulu yazı gönderdi. Yazıya göre tedbirler kapsamında, tam kapanma süresince 'uzaktan çalışacak' olan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere salgını önleme amacıyla alınan tedbirler kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi ve bu süreçte yönetici ve öğretmenlerin okulda bulunmamaları öngörülmüştür. Bu süreçte eğitim kurumu yöneticileri, acil ve zorunlu durumlar haricinde görev yerlerine gitmeyecek, uhdelerinde bulunan görevleri uzaktan çalışma kapsamında yerine getirecek ve bu görevleri karşılığında İlgili mevzuatında kendileri için öngörülen ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacaktır."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Ali Tandoğan Fırat Aydınus Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanlığından 'ek ders ücreti' konulu yazı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 23:46:06. #1.16#

title