Milli Eğitim Bakanlığından çocuklara 23 Nisan sürprizi
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23 Nisan, Güncel

Milli Eğitim Bakanlığından çocuklara 23 Nisan sürprizi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında kutlama hazırlıklarını tamamladı.

21.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:25
Milli Eğitim Bakanlığından çocuklara 23 Nisan sürprizi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında kutlama hazırlıklarını tamamladı. İlk olarak sabah saat 08.30'da tüm çocuklar adına Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra TRT EBA TV'de bayramın neşesini yaşatacak özel bir yayında çocuklara seslenecek ve 23 Nisan özel yayını gün boyu sürecek.

Korona virüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil evlerde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. EBA TV'de bayram öncesinde evleri süslemek için önerilerin yer aldığı kısa etkinlik programları yer bulurken, bayram özel yayını 23 Nisan sabahı 09.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün sürecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl programı hem bu bayramın anlamını kavramak hem de neşesini hissetmek için özenle hazırlandı. 23 Nisan günü TRT EBA TV'de yapılacak bayram özel yayınında yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu ve çocuklardan mesajlarla dolu rengarenk bir bayram kuşağı olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bayram sabahı 08.30'da tüm çocuklar adına Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda olacak. Bakan Selçuk'un Anıtkabir ziyareti sonrasında ise TRT EBA TV özel yayını başlayacak. Bakan Selçuk, TRT EBA ekranlarında 1. Meclis'ten çocuklara seslenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına yakışır bir kutlama planladıklarını aktaran Bakan Selçuk, "Bayram sabahı saat tam 09.30'da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengarenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini her evdeki çocuğumuza iletecek, neden önemli olduğunu anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları ise şöyle:

"23 Nisan Perşembe günü saat 09.00'da İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından çelenk koyma töreni yapılacak. Saat 13.00'te 81 ildeki tüm resmi/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı yayınlanacak. Saat 21.00'de TBMM Başkanlığının İstiklal Marşı etkinliğine katılım sağlanarak 81 ildeki (okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda) tüm resmi/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden İstiklal Marşı yayınlanacak."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

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