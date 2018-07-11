MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara itirazlar 11-13 Temmuz'da yapılabilecek, atama sonuçları ise 23 Temmuz'da ilan edilecek.

ATAMALAR 23 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz'da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz'da alınarak, 23 Temmuz'da ise atamalar gerçekleştirilecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz'da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da ilan edilecek."

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