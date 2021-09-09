Milli Eğitim Bakanlığınca "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti" oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların bireysel ihtiyaçlarını temele alan, özelliklerine uygun, yeteneklerini geliştirici ve öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılmasını sağlamak amacıyla "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti" oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların bireysel ihtiyaçlarını temele alan, özelliklerine uygun, yeteneklerini geliştirici ve öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılmasını sağlamak amacıyla "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti" oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020'de tüm sınıf seviyelerinde hazırlanan Sınıf Rehberlik Programı'nda yer alan her bir kazanım için örnek etkinlikler geliştirildi.

Kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanan "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti"nde gelişimsel, yeterlik temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkate alan etkinlikler yer alıyor.

Sınıf Rehberlik Programı'nda bulunan kazanımlarla doğru orantılı olarak birbirini tamamlayıcı ve bütüncül, çocukların bireysel ihtiyaçlarını temele alan, özelliklerine uygun, yeteneklerini geliştirici şekilde hazırlanan set, öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılmasına imkan veriyor.

Setin, Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu da oluşturuldu

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde toplam 936 sınıf rehberlik etkinliğinden oluşan setin, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda dijital olarak kullanılabilmesi ve öğretmenlerin kullanacakları materyal çeşitliliğini artırabilmek amacıyla, Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu (DİSREP) oluşturuldu.

Öğrenciler, bu platform aracılığıyla uygulama sürecinde, bilgisayar, telefon ve tablet gibi iletişim araçlarıyla da sınıf rehberlik etkinliklerine katılabilecek.

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti'ne, "http://orgm.meb.gov.tr/www/milli-egitim-bakanligi-tum-sinif-seviyelerinde-sinif-rehberlik-etkinlikleri-hazirladi/icerik/1771" web adresinden ulaşılabilir.

DİSREP, "https://orgm.meb.gov.tr/disrep/index.html" adresi üzerinden de tüm paydaşlarca kullanılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe