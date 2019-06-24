Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas...

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas...

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları yarın açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas...

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları yarın açıklanacak.

Kaynak: AA
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