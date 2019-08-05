Son dakika! LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

Son dakika! LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

5.08.2019 09:03
Son dakika! LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

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Kaynak: AA
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