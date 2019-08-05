Son dakika! LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
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Kaynak: AA
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