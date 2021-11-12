Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı...

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı...

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
Açık öğretim liselerinde, 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü

Açık öğretim liselerinde, 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü

 Son Dakika | Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı atanacak

Son Dakika | Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı atanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title