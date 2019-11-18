Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden...
Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklerin icra edildiği" okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.
18.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:04
Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklerin icra edildiği" okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.
Kaynak: AA