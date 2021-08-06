Milli Eğitim Bakanlığına kim atandı? 6 Ağustos Resmi Gazete kararına göre MEB Bakanı kim oldu? Yeni MEB Bakanı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Peki, Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MEB bakanı kim oldu? Yeni MEB bakanı kimdir? Detaylar haberimizde...

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yerine Mahmut Özer atandı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer oldu. Bunun ardından vatandaşlar Mahmut Özer kimdir merak etti. Peki, Milli Eğitim Bakanlığına kim atandı? 6 Ağustos Resmi Gazete kararına göre MEB Bakanı kim oldu? Yeni MEB Bakanı kimdir?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA KİM ATANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.

Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Prof. Dr. Ziya Selçuk, 10 Temmuz 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyordu.

PROF. DR. MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Mahmut Özer (5 Mayıs 1970, Tokat), Türk akademisyen ve 17 Kasım 2014 tarihi itibarı ile 2. dönemi için tekrar seçilen eski Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü, eski ÖSYM başkanı ve şu anki Millî Eğitim Bakanı.

Mahmut Özer doğum tarihi : 5 Mayıs 1970

Mahmut Özer kaç yaşında : 51 yaşında

Mahmut Özer nereli : Tokat

Mahmut Özer mesleği ne : Akademisyen, Milli Eğitim Bakanı

1970 yılında Tokat'ta doğan Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1994-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan Özer, 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2005 yılında doçent, 2010 yılında da profesör unvanını aldı. 2009 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevinde bulunurken, 2010 yılında gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde birinci çıktıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi rektörü olarak atandı. 2014 yılında rektörlük seçimlerinde de birinci olan Özer, yeniden Bülent Ecevit Üniversitesirektörü olarak atandı.

1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevinde bulundu. Ekim 2014'ten itibaren TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörlüğü, 15 Ekim 2015'ten itibaren de YÖK temsilcisi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan vekilliği görevini sürdürdü. 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

6 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan T.C. Resmî Gazete atama kararı ile Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.