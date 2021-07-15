Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının tabelalarına standart getirildi
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının tabelalarına standart getirildi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının tabelalarına standart getirildi
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası, "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılır." şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle, renk ve yazı tipleri kılavuzla belirlenecek. Böylece standardın dışında kurum tabelası kullanımının önüne geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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