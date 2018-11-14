Milli Eğitim Bakanlığı, Yavuz Bingöl Sanat Merkezinden 84 Bin 290 Bağlama Alacak
2017 yılında Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği Protokolü' kapsamında okullara 84 bin 290 bağlama ve 3008 piyano dağıtılacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2017 yılında Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü kapsamında okullara, bağlama ve piyano dağıtımını 2 gün önce Kars'tan başlattı.
ÖĞRENCİLERE UYGUN BAĞLAMALAR TANITILDI
Kars merkezde hizmet veren Cevriye Tatiş Ortaokulunda oluşturulan müzik sınıfının açılışına müzisyen Yavuz Bingöl de katıldı. Öğrencilere, Yavuz Bingöl tarafından öğrenciler için uygun ebatlarda oluşturulan bağlamalar da tanıtılarak, başarı sağlanması halinde ülke genelinde okullarda kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı.
BAŞARI SAĞLANIRSA 84 BİN 290 BAĞLAMA ALINACAK
Başarı sağlanması halinde, okullara, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesindeki Sanat Hayattır Derneği'nin yapacağı, 84 bin 290 bağlama dağıtılacak.
Proje kapsamında, 3008 de piyano dağıtılması öngörülüyor. Protokol kapsamında bağlamalar için Yavuz Bingöl'e ne kadar ödeme yapılacağı henüz bilinmiyor.
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neden sanat merkezinden alınıyor gidin kardeşim toptancısından alın aracılar neden para kazanıyor?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BAĞLAMAYI ÇOK GÜZEL YAPMIŞLAR AFİYET OLSUNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BAĞLAMA BAŞINA 50 TL KALSA 4 MİLYON TL CEPTE :) YA ARKADAŞ SONRADA ADAMLARA NİÇİN YANDAŞ OLDU DİYORUZ :)) BU DÜZEN BOZULUR MU ?? HİÇ SANMIYORUMCevap Yaz Yayından Kaldır
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AMACA GİDEN HER YOL MÜBAHTIR SÖZÜNÜN VÜCUT BULMUŞ HALİ Y. BİNGÖLCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu bağlamaları ceza evine mi yollayacaksınız .......Atatürk düşmanları ...herşeyiniz gösteriş ??Cevap Yaz Yayından Kaldır