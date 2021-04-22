Milli Eğitim Bakanlığı Tekirdağ'daki öğrencilere 490 tablet gönderdi
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Milli Eğitim Bakanlığı Tekirdağ'daki öğrencilere 490 tablet gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Tekirdağ'daki öğrencilere 490 tablet gönderdi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere Tekirdağ'a 490 tablet gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere Tekirdağ'a 490 tablet gönderdi.

Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın katılımıyla Valiliğin toplantı salonunda tabletlerin teslimi için tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Yıldırım, devletin uzaktan eğitim sürecinde elinden geleni yaptığını söyledi.

Tekirdağ'a şimdiye kadar ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmak üzere 4 bin 10 tablet gönderildiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bakanlığın yanı sıra 2 bin 197 de hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı var ki bu bizim sadece kayıt altına aldığımız. Onun dışında kayıt altına almadığımız, vakıfların, başka hayırseverlerin verdiği tabletler var. İlimizde uzaktan eğitime katılamayan öğrencimiz kalmasın diye gayret gösteriyoruz. Uzaktan eğitimde sorunu olan öğrencilerimiz için EBA sınıfları oluşturduk. Öğrencilerimiz, isterse oradan eğitim alması mümkündür. Ama biz herkese tablet ulaştırmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu sayı artar diye düşünüyorum."

Törenin ardından Ünal Peynircilik Şirketi tarafından Malkara 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırılmasına dair protokol Vali Aziz Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Sungur tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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