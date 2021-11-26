Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapımı Devam Eden Okullarımız

24 Ocak ve 27 Aralık 2020 tarihlerinde ilimizde meydana gelen depremleri müteakiben Milli Eğitim Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan okullarımızdan;

-24 derslikli Çatalçeşme İlkokulu,

-24 derslikli Çatalçeşme Ortaokulu,

-24 derslikli Çatalçeşme Lisesi,

-24 derslikli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve

-32 derslikli Şehit Ömer Sönmez İlkokulu olmak üzere toplam 128 derslikli 5 okulumuz, 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla eğitim öğretime hazır hale getirilecektir.

Ayrıca,

-4 derslikli Yedigöze İlkokulu,

-24 derslikli Kıbrıs Şehitleri İlkokulu,

-16 derslikli Baskil MTAL ve 100 kişilik pansiyon,

-12 derslikli Palu Anadolu Lisesi,

-16 derslikli Arıcak Anadolu İmam Hatip Lisesi,

-8 derslikli Uzuntarla İlkokulu,

-24 derslikli Yemişlik İlkokulu,

-24 derslikli Yemişlik Ortaokulu,

-24 derslikli Yemişlik Lisesi ve

-24 derslikli Aşağı Demirtaş İlkokulu'nun yapımı 2022 yılında tamamlanarak, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır.

Böylece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TOKİ'ye yaptırılan 15 proje ile 304 derslikli 14 okul ve 100 kişi kapasiteli 1 pansiyon 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. Bu projelerin toplam bütçesi ise 231. 398. 000 TL'dir.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

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